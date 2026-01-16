Seis cidades da Bahia terão abastecimento de água suspenso neste final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:19
O abastecimento de água será suspenso em seis cidades da Bahia no domingo (18). A interrupção é temporária e começa às 6h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), as obras deverão ser concluídas até a noite do mesmo dia. A previsão é de normalização do serviço em até 48 horas.
A suspensão, de acordo com a empresa, é necessária para a execução de uma nova etapa da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Feira de Santana.
A cidade é uma das afetadas pela suspensão temporária. Além de Feira de Santana, terão o abastecimento interrompido: Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis.
Os serviços incluirão a instalação de novos equipamentos e válvulas, desmontagem e retirada dos equipamentos que serão substituídos e interligação da rede elétrica da nova estação de tratamento em Conceição da Feira. A obra tem como objetivo ampliar a oferta de água tratada e distribuída para a área atendida pelo sistema.
"Depois de concluídos os trabalhos, o fornecimento de água deverá ser retomado gradativamente nos municípios atendidos no próprio domingo, à noite, com previsão de normalização do abastecimento em até 48 horas", diz a Embasa, em nota.