Seis cidades da Bahia terão abastecimento de água suspenso neste final de semana

Embasa afirma que interrupção é temporária e necessária para obras de ampliação da rede

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:19

Feira de Santana e outras cinco cidades serão afetadas Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O abastecimento de água será suspenso em seis cidades da Bahia no domingo (18). A interrupção é temporária e começa às 6h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), as obras deverão ser concluídas até a noite do mesmo dia. A previsão é de normalização do serviço em até 48 horas.

A suspensão, de acordo com a empresa, é necessária para a execução de uma nova etapa da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Feira de Santana.

A cidade é uma das afetadas pela suspensão temporária. Além de Feira de Santana, terão o abastecimento interrompido: Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis.

Os serviços incluirão a instalação de novos equipamentos e válvulas, desmontagem e retirada dos equipamentos que serão substituídos e interligação da rede elétrica da nova estação de tratamento em Conceição da Feira. A obra tem como objetivo ampliar a oferta de água tratada e distribuída para a área atendida pelo sistema.