Alvo de inquérito do MPF, igreja famosa de Salvador foi interditada e notificada para fazer reformas

Igreja da Conceição da Praia chegou a ser interditada no ano passado após vistoria

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:04

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia
Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma das mais famosas de Salvador Crédito: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar condições de segurança da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, que, segundo o órgão, apresenta 'grau de risco alto'. O MPF deu prazo de 20 dias para que a irmandade responsável pelo templo apresente iniciativas para a restauração. 

A Igreja da Conceição da Praia, uma das mais famosas da capital e ponto de início da Lavagem do Bonfim, foi submetida a vistorias da Defesa Civil de Salvador (Codesal) ao menos duas vezes no ano passado. Após a primeira delas, o templo chegou a ser interditado pelo órgão municipal por apresentar riscos. O CORREIO teve acesso ao documento que determinou a interdição, no dia 8 de março de 2025. 

Na época, a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, responsável pela igreja, apresentou um laudo preliminar de uma empresa de engenharia que não verificou risco iminente de desabamento de telhados ou forros. O documento foi assinado por um engenheiro no dia 25 de fevereiro - duas semanas antes da interdição. 

Segundo Sergio Góes, que assumiu como juiz da irmandade no dia 12 deste mês, a igreja foi reaberta um dia após a interdição, depois que a entidade apresentou o laudo aos órgãos competentes.

Em novembro, a Conceição da Praia voltou a ser vistoriada pela Codesal, que notificou a irmandade para que fossem realizadas medidas de conservação do bem tombado. Um relatório foi encaminhado pela Prefeitura de Salvador ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre os problemas estruturais. 

Laudo emitido após vistoria na igreja em fevereiro de 2025
Laudo emitido após vistoria na igreja em fevereiro de 2025 Crédito: Reprodução

Inquérito do MPF 

O inquérito instaurado pelo MPF no dia 8 de janeiro tem como objetivo a adoção de providências relativas à conservação da Igreja da Conceição da Praia. A decisão foi assinada pela Procuradora da República Vanessa Gomes Previtera. Um prazo de 20 dias foi concedido para que a Irmandade da Conceição da Praia explique quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança de quem visita o templo. 

O laudo ao qual a reportagem teve acesso, de março do ano passado, aponta para problemas de vazamento na cobertura, que deveriam ser resolvidos com a troca das telhas - o que não foi feito. O engenheiro que assina o documento afirmou ainda que não havia necessidade de interdição da igreja.

"Apenas será necessária a interdição temporária da Nave Central, quando da realização das obras a serem feitas para reforma e reforço do madeiramento das estruturas da cobertura sobre o salão destinado aos fiéis", detalhou. 

