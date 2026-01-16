RISCO

Alvo de inquérito do MPF, igreja famosa de Salvador foi interditada e notificada para fazer reformas

Igreja da Conceição da Praia chegou a ser interditada no ano passado após vistoria

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:04

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma das mais famosas de Salvador Crédito: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar condições de segurança da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, que, segundo o órgão, apresenta 'grau de risco alto'. O MPF deu prazo de 20 dias para que a irmandade responsável pelo templo apresente iniciativas para a restauração.

A Igreja da Conceição da Praia, uma das mais famosas da capital e ponto de início da Lavagem do Bonfim, foi submetida a vistorias da Defesa Civil de Salvador (Codesal) ao menos duas vezes no ano passado. Após a primeira delas, o templo chegou a ser interditado pelo órgão municipal por apresentar riscos. O CORREIO teve acesso ao documento que determinou a interdição, no dia 8 de março de 2025.

Na época, a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, responsável pela igreja, apresentou um laudo preliminar de uma empresa de engenharia que não verificou risco iminente de desabamento de telhados ou forros. O documento foi assinado por um engenheiro no dia 25 de fevereiro - duas semanas antes da interdição.

Segundo Sergio Góes, que assumiu como juiz da irmandade no dia 12 deste mês, a igreja foi reaberta um dia após a interdição, depois que a entidade apresentou o laudo aos órgãos competentes.

Em novembro, a Conceição da Praia voltou a ser vistoriada pela Codesal, que notificou a irmandade para que fossem realizadas medidas de conservação do bem tombado. Um relatório foi encaminhado pela Prefeitura de Salvador ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre os problemas estruturais.

Laudo emitido após vistoria na igreja em fevereiro de 2025 Crédito: Reprodução

Inquérito do MPF

O inquérito instaurado pelo MPF no dia 8 de janeiro tem como objetivo a adoção de providências relativas à conservação da Igreja da Conceição da Praia. A decisão foi assinada pela Procuradora da República Vanessa Gomes Previtera. Um prazo de 20 dias foi concedido para que a Irmandade da Conceição da Praia explique quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança de quem visita o templo.

O laudo ao qual a reportagem teve acesso, de março do ano passado, aponta para problemas de vazamento na cobertura, que deveriam ser resolvidos com a troca das telhas - o que não foi feito. O engenheiro que assina o documento afirmou ainda que não havia necessidade de interdição da igreja.

"Apenas será necessária a interdição temporária da Nave Central, quando da realização das obras a serem feitas para reforma e reforço do madeiramento das estruturas da cobertura sobre o salão destinado aos fiéis", detalhou.

Procurado para comentar sobre a abertura do inquérito, Sergio Goés, atual juiz da irmandade, afirmou que a entidade está se mobilizando para atender às solicitações do MPF no prazo determinado.

Ele afirmou que, na semana que vem, duas empresas farão a vistoria do templo, com o objetivo de apresentar orçamentos para a reforma do telhado. O contrato de reforma deverá ser apresentado ao Ministério Público Federal.

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938. A reportagem entrou em contato com o órgão, assim como com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), que até o momento não se manifestaram sobre a abertura do inquérito.

Em fevereiro de 2025, parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou, provocando a morte de uma turista de 26 anos e deixando outras cinco pessoas feridas. Dois dias antes da tragédia, um laudo foi encaminhado ao Iphan alertando sobre uma dilatação no forro do teto.