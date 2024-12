IBGE

Seis em cada 10 pessoas que moram sozinhas na Bahia são homens

Apenas analisando o número de idosos que vivem sozinhos, as mulheres tornam-se maioria, com 58,2%

Na Bahia, a maioria das pessoas que vivem sozinhas é do sexo masculino. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnadc) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (20). Em 2023, os homens representavam aproximadamente 56,7% dos domicílios unipessoais, enquanto as mulheres somavam com 43,3%. A predominância masculina é mais evidente entre os mais jovens, até 59 anos.

Os domicílios unipessoais são aqueles onde apenas uma pessoa é residente. Em todo o estado, o número de casas nesta categoria corresponde a 20,2% do todas as residências. Isto é, uma em cada cinco casas é habitada por apenas uma única pessoa. Com esse número, a Bahia ocupa, junto a Rondônia, a posição de terceiro estado do Brasil com a maior proporção desse tipo de moradia, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 20,8%, e Rio Grande do Sul, com 20,6%.