Seis homens são mortos pela polícia durante operação no Recôncavo

Ações começaram na terça-feira e se estenderam até esta quarta-feira. Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Seis criminosos foram mortos durante uma operação policial nas cidades Elísio Medrado e Amargosa, Recôncavo baiano, nas últimas 24 horas. Segundo a Polícia Militar, durante a operação, foram duas submetralhadoras, duas pistolas, um revólver e uma espingarda, além de farta munição para fuzil.



As últimas apreensões ocorreram na manhã desta quarta-feira (19), em Elísio Medrado. O comandante do (CPR) do Recôncavo, coronel José Andrade Souza Júnior, contou que guarnições faziam rondas na cidade, após informações de homens armados.

“Fomos informados de que a dupla fazia parte da quadrilha localizada ontem (18). Com a aproximação das equipes, os criminosos atiraram, houve confronto, mas não resistiram. Com eles encontramos duas armas de fogo e munições”, explicou o oficial.

A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Regional do Recôncavo (CPR-R). Na tarde de terça-feira (18), policiais militares da 99ª CIPM faziam rondas em Elísio Medrado, quando avistaram um veículo branco com indivíduos em atitude suspeita que, ao notar a presença dos PMs, atiraram contra os militares e fugiram para uma área de mata.

Houve um tiroteio os policiais solicitaram o apoio de outras unidades convencionais e especializadas que atuam na região, além de uma aeronave do Graer, para a localização dos suspeitos.

Durante as buscas, o grupo tentava despistar as forças de segurança seguindo em direções distintas. As equipes da PM conseguiram, após um minucioso trabalho de coordenação que envolveu todas as unidades, localizar quatro suspeitos, quando houve um novo tiroteio.

Segundo a PM, eles foram socorridos para as unidades de saúde situadas em Elísio Medrado e Amargosa, mas não resistiram aos ferimentos. Com os homens, segundo a PM, foram encontrados uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm, duas submetralhadoras, 241 munições de calibre 556, 325 munições de .40, 13 munições de calibre 12, 45 munições de 9 mm, dois carregadores e 158 pinos de cocaína.

Armas foram apreendidas durante a ação policial. Crédito: Divulgação/PM

Durante a ação, duas mulheres que estavam em companhia dos indivíduos foram conduzidas, junto com todo material apreendido, para a delegacia de Amargosa, onde foi registrada a ocorrência.