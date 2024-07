BALANÇO

Seis homens são presos durante Operação Força Total na Bahia

Armas e munições também foram apreendidas

Publicado em 8 de julho de 2024 às 19:00

Ao menos seis homens foram presos nesta segunda-feira (8) durante a Operação Força Total, da Polícia Militar, na Bahia. Ao longo do dia, armas, munições e drogas foram apreendidas e veículos com restrição de roubo foram recuperados.

As ações aconteceram em diversas regiões do estado, com casos em Porto Seguro, no sul, Jaguaquara, no centro sul, e Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia.

Confira as principais ocorrências:

Dois presos em Juazeiro

Na manhã desta segunda-feira (8), policiais militares da Rondesp Norte e da 76ª Companhia Independente (CIPM) apreenderam duas pistolas e um veículo adulterado no Alto da Aliança, em Juazeiro.

Os militares faziam rondas na localidade, quando foram informados de que havia um homem em posse de arma de fogo. Após rondas, o suspeito foi localizado. Com ele, foi encontrada uma pistola 9mm e, após buscas no perímetro, outra pistola de igual calibre foi encontrada, além de munições e carregadores.

No momento da ação, um veículo se aproximou do local e, ao perceber que estava ocorrendo uma abordagem policial, fugiu, sendo logo alcançado. Na revista, foram confirmados sinais de adulteração no automóvel e o condutor foi detido. Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, para a adoção das medidas cabíveis.

Explosivos apreendidos

Policiais militares apreenderam diversos explosivos na BA-210, no povoado do Capeado, na zona rural de Sneto Sé, no interior da Bahia.

Os militares realizaram abordagem a um veículo que trafegava na via e, durante as buscas, foram localizadas 7 bananas de dinamite, 100 metros de cordel detonante, 16 espoletas, 21,4 kg do explosivo Anfo, dois rádios comunicadores e uma porção de crack. Os suspeitos e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da região, onde a ocorrência foi registrada.

Dois homens são presos em Paulo Afonso

Na manhã desta segunda-feira (28), policiais militares da Rondesp Nordeste prenderam um homem flagrado com uma arma de fogo e diversas drogas na Rua São Carlos, em Paulo Afonso.

Os militares realizavam rondas na região quando visualizaram dois homens que com a aproximação dos policiais jogaram duas porções de maconha no chão e fugiram em uma motocicleta, não sendo alcançados.

Buscas foram feitas nas proximidades e um outro homem foi flagrado com um revolver calibre 38, 10 munições do mesmo calibre, 81 porções de cocaína, 13 de maconha e 726 de crack. O conduzido e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Paulo Afonso, onde a ocorrência foi registrada.

Carro roubado é recuperado em Jaguaquara

Policiais recuperaram um veículo com restrição de roubo no Distrito Stela Câmara Dubois, em Jaguaquara.