CRIME

Seis meses antes de ser morto, barbeiro de Camaçari foi baleado em tentativa de assalto

Seis meses antes de ser morto com tiros na cabeça na Estrada 22, localidade do bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, na noite de quarta-feira (3), o barbeiro Edmilson Almeida dos Santos, 40 anos, levou tiros em outra ação criminosa. Uma familiar, que prefere não se identificar, conta que uma barbearia da vítima foi alvo de uma tentativa de assalto. Na ação criminosa, no entanto, Edmilson teria reagido e sido baleado.