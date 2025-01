OPERAÇÃO

Seis pessoas são detidas por suspeita de furtos e roubos na orla de Salvador

Mais de 40 pessoas foram abordadas nos bairros da Barra, Rio Vermelho e Ondina

Durante a operação, as equipes realizaram diversas abordagens a indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes contra pedestres. Como resultado, as seis pessoas foram conduzidas à 14ª Delegacia para investigação.>

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depon), delegado Arthur Gallas, a Operação Território tem como objetivo intensificar as ações de combate ao crime, principalmente neste período do ano. “Nossas equipes atuam em áreas estratégicas de maior incidência criminal para identificar possíveis suspeitos. Já realizamos operações em locais como o Caminho das Árvores e Itapuã, com prisões e apreensões de drogas", destacou o delegado.>