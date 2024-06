OPORTUNIDADE

Seleção para o Senar Bahia tem vagas com remuneração de R$ 6 mil a R$ 10 mil

Interessados têm até 9 de junho para participar da seleção

Publicado em 4 de junho de 2024 às 10:38

Estudo Crédito: Jannoon/Freepik

As inscrições para o processo seletivo do Senar Bahia, escola voltada para profissionalização rural, foram prorrogadas. Os interessados têm até as 23h59 do dia 9 de junho para participar da seleção.

São vagas declaradas e cadastro reserva, com oportunidades para pedagogos, secretário escolar, analista administrativo, analista de sistemas, analista de TI, psicólogo educacional, supervisor técnico de educação, supervisor pedagógico, supervisor de dados, coordenador administrativo, coordenador de assistência técnica e gerencial, coordenador técnico, coordenador de laboratório químico, coordenador de TI e secretário escolar.

Os salários variam de R$ 6.383 a R$ 10.786 a depender da função. As vagas são vagas para Salvador e nove cidades do interior: Feira de Santana, Juazeiro, Irecê, Miguel Calmon, Luís Eduardo Magalhães, Itamaraju, Senhor do Bonfim, Gandu e Itapetinga.