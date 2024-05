Justiça Eleitoral abre concurso com nove vagas para a Bahia e salários a partir de R$ 8 mil

O edital foi publicado nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União. As inscrições terão início na próxima terça-feira (4) e segue até o dia 18 de julho. As provas acontecem no dia 22 de setembro. Dentre as vagas citadas, a aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, e discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário. A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas acontece no dia 28 de outubro deste ano.