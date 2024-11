MUDANÇA NO EDITAL

Seleção para residência médica na Bahia é adequada para atender Lei de Cotas

Alteração acontece após recomendação do MPF, que flagrou irregularidade

Atualmente, está em curso o processo seletivo que vai escolher os médicos que vão atuar nos hospitais do estado no ano de 2025. São 968 vagas e pela legislação baiana 30% delas deveriam ser destinadas para pretos e pardos, o que daria 290 cadeiras, mas apenas 15 vagas estavam sendo destinadas a esse público.

Em carta ao MPF, o Cerem informou que realizou uma reunião com representantes das instituições participantes do processo seletivo e foi tomada a decisão de alterar o edital, a fim de proceder a reserva de vagas para cotas raciais e pessoas com deficiência, conforme manda a lei.

"Considerando que a legislação federal prevê a reserva de 20% das vagas para cotas raciais, enquanto que a legislação estadual estabelece o percentual mínimo de 30%, será procedida a reserva do quantitativo de vagas totais por especialidade segundo média ponderada, considerando 30% nas vagas disponibilizadas por as instituições estaduais e 20% para as demais instituições (federais e privadas), alcançando assim uma média ponderada entre 20% e 30% do total de vagas por especialidade", diz a carta.