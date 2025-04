EXECUÇÕES

Sem proteção: 42 pessoas foram mortas dentro de casa em Salvador em 2025

Caso mais recente foi de mulher executada a tiros na madrugada desta quarta (9)

Esther Morais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 09:58

Quarenta e duas pessoas foram mortas a tiros dentro de casa em Salvador ou na Região Metropolitana (RMS) em 2025. É o que mostram os dados do Instituto Fogo Cruzado, divulgados na manhã desta quarta-feira (9). >

Os números incluem casos como o de Fernanda Pinheiro Lessa dos Santos, de 36 anos. Ela teve a casa invadida e foi morta a tiros no bairro Jardim Santo Inácio, durante esta madrugada. >

A vítima, identificada como Fernanda Pinheiro Lessa dos Santos, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu aos ferimentos. A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai apurar a autoria e motivação.>

Os dados ainda mostram que o número de vítimas de tiros dentro de residências é igual a 43, ou seja, de todos os casos, houve apenas um sobrevivente.>

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) ressaltou que as ações das Polícias Militar e Civil resultaram nas reduções de 12,6% (Salvador) e de 15,7% (RMS) das mortes violentas, entre os meses de janeiro e abril de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em todo o estado, a queda é de 10,4%. A pasta não se pronunciou sobre os dados do Fogo Cruzado. >

Relembre outros casos

No final de março, um homem teve a casa invadida e foi morto dentro do imóvel no bairro de São Marcos, em Salvador. O crime foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A corporação informou que agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso na tarde do dia 30 em uma denúncia de disparos de arma de fogo dentro de uma residência na Rua Rio Ave.>

No local, entretanto, os PMs constataram que a vítima já estava morta e isolaram a área. A Polícia Civil (PC), que foi acionada no caso, deslocou uma equipe para o trabalho de perícia e remoção do corpo do local. Após o trabalho, a investigação do caso ficou a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). >

Em fevereiro, uma mulher grávida foi morta a tiros dentro de casa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada de sábado (15). A vítima, identificada como Sheila Silva dos Santos, tinha 26 anos. >

A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari instaurou inquérito policial para investigar o caso. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo esclarecidas.>