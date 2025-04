CELEBRAÇÃO

Semana Santa é iniciada com milhares de fiéis no Domingo de Ramos em Salvador

A programação teve início às 7h

Milhares de fiéis participaram da celebração do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, neste domingo (13), em Salvador. A programação teve início às 7h, com a oração do Terço na Praça do Campo Grande. Em seguida, o Cardeal Dom Sergio da Rocha abençoou os ramos e conduziu a procissão até a Praça Municipal, onde foi celebrada a missa campal. >