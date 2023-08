Seminário Economia Sustentável do Mar na Amazônia Azul acontece nesta quinta (17) e sexta (18) em Salvador

O Seminário Economia Sustentável do Mar na Amazônia Azul acontece nesta quinta (17) e sexta-feira (18), na Associação Comercial da Bahia, no Comércio, e no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande.



O evento, promovido pelo Ministério Público Federal, reúne representantes dos 17 estados da costa brasileira. Nesta quinta, o evento, que começa às 18h30, conta com o lançamento do Projeto Economia do Mar na Amazônia Azul e com a presença do Procurador-geral da República, Augusto Aras.

Na sexta, a programação acontece pela manhã e pela tarde com uma série de palestras e a presença de representantes dos Ministérios de Minas e Energia, e de Pesca e Aquicultura e da Marinha do Brasil.

Confirma a programação completa:

Quinta (17):

Local: Associação Comercial da Bahia

Das 18h30 às 20h: Palavra de Abertura

Augusto Aras, Procurador-Geral da República



Ministros de Estado



Representante do Governo do Estado da Bahia



Representante da Marinha do Brasil



Às 20h: Coquetel de Recepção

Sexta (18):

Local: Wish Hotel da Bahia

9h às 9h30: Credenciamento Geral

9h30 às 9h50: Economia do Mar – Uma Uma Visão Global - Eduardo Athayde, Diretor da Rede WWI (Worldwatch) no Brasil – WWI

9h50 às 10h10: O Ministério de Minas e Energia e os Recursos Minerais Marinhos - José Luiz Ubaldino de Lima, Coordenador-Geral de Geologia e Recursos Minerais do Ministério de Minas e Energia – MME

10h10 às 10h30: Elementos para a Composição de uma Política da Pesca Competitiva e Sustentável - Rui Donizete Teixeira, Assessor do Departamento da Indústria do Pescado da Secretaria Nacional de Pesca Industrial do Ministério de Pesca e Aquicultura – MPA

10h30 às 10h50: Oceanopolítica e as Origens e Desdobramentos do Cluster Tecnológico Naval - Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, Ex-Comandante da Marinha e atual Coordenador de Desenvolvimento de Negócios e Relacionamento Institucional do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro (CTN-RJ)

10h50 às 11h10: Amazônia Azul - Vice-Almirante Antônio Carlos Cambra, Comandante do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil

11h10 às 11h40: Atração de investimentos e empreendedorismo - Rodrigo Fernandes More, Professor no Instituto do Mar em Santos/SP e líder do projeto InterOceano – Centro Interdisciplinar de Estudos do Espaço Oceânico

11h40 às 12h: Perguntas e Respostas

12h: Encerramento do Painel da Manhã – Intervalo para Almoço

14h às 14h20: Planejamento Espacial Marinho - Rodrigo de Campos Carvalho, Capitão de Mar e Guerra – Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

14h20 às 14h40: O papel dos Portos na Amazônia Azul - Roberto Zitelmann de Oliva, Delegado Regional da Associação Brasileira de Terminais Portuários – ABTP e Presidente da Intermarítima Portos e Logística S.A.

14h40 às 15h: Desafios para o desenvolvimento do Turismo Náutico - Bianca Colepicolo, Coordenadora do Grupo de Turismo Náutico do Fórum Náutico Paulista – FNP

15h às 15h20: Economia do Mar enquanto Política Pública Estadual: Estudo de Caso da Primeira Secretaria de Estado no Brasil - Deputado Federal Hugo Leal Melo da Silva, Secretário de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro – Seenemar/RJ

15h20 às 15h50: Décadas de Oceanos, a Economia Sustentável marítima e os Impactos do Lixo Lançado no Mar - Prof. Alexander Turra, Titular do Instituto Oceanográfico da USP e Coordenador da Cátedra UNESCO para Sustentabilidade dos Oceanos

15h50 às 16h10: Oceano e Clima: Prioridades e Desafios dos efeitos da mudança do clima na zona costeira e marinha - Marinês Eymael Garcia Scherer, Coordenadora-Geral do Gerenciamento Costeiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – MMA

16h10 às 16h20: Coffee Break

16h20 às 16h50: A importância do Ensino e da Pesquisa para a Economia do Mar e o Poder de Transformação Social da Amazônia Azul - Almirante Marcelo Francisco Campos, Presidente da Fundação de Estudos do Mar – FEMAR

16h50 às 17h10: Lei de Reciclagem de Embarcações: A Indústria Naval na Economia Circular - André Sochaczewski, Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro

17h10 às 17h30: Perguntas e Respostas