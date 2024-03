CAPACITAÇÃO

Semob promove curso de atualização do CTB para agentes de trânsito

Um dos instrutores do curso, Márcio Francisco dos Santos, que é supervisor da área da Coordenadoria de Administração e Fiscalização (Cofat), destacou a importância da iniciativa. "Os nossos agentes precisam estar atualizados para agir melhor no dia a dia, assim como para orientar corretamente o usuário", afirmou.

Para Betto Brito, agente de trânsito e participante do curso, a atualização é de extrema importância. “É preciso considerar as inovações e mudanças que sempre ocorrem, com novos equipamentos, novas técnicas, novos dispositivos. Por exemplo, alguns veículos que antes não tinham lâmpada LED, mas que hoje possuem e os motoristas precisam estar atentos ao que determina a legislação. Enfim, estamos buscando caminhar junto para uma melhor segurança, por uma melhor fluidez no trânsito, pensando também no deslocamento do coletivo", relatou.