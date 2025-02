CONFIRA LOCAIS

Semop entrega kits de ambulantes do Carnaval de Salvador a partir desta quinta (20)

Locais foram definidos conforme circuito onde os trabalhadores atuarão

No Circuito Dodô (Barra/Ondina), a distribuição dos kits será nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, na Rua Baependi, 151, em Ondina. No Circuito Osmar (Centro), a ação acontecerá nos dias 23 e 24, na Rua Araújo Pinho, s/n, no Canela, ao lado da Procuradoria da Fazenda. Já para os ambulantes do Circuito Batatinha (Pelourinho), a entrega será nos dias 25 e 26, no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros. >