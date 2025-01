SALVADOR E INTERIOR

Senac Bahia oferece 350 vagas em cursos técnicos; entre elas há 150 bolsas de 100%

Há oportunidade nas áreas de Enfermagem, Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Programação de Jogos Digitais

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:32

Senac Bahia oferece 350 vagas em cursos técnicos para o 1º semestre de 2025; entre elas há 150 bolsas de 100% Crédito: Divulgação/Senac

O Senac Bahia está com inscrições abertas para mais de 350 vagas em cursos técnicos para o primeiro semestre de 2025. Foram disponibilizadas 150 bolsas de 100% destinadas a pessoas com renda per capita por família de até dois salários mínimos. Quem não se encaixa no perfil para concorrer a uma das bolsas pode optar por pagar pelo curso. As mensalidades variam de R$ 136,50 a R$ 318,79 nas opções presenciais e .

As vagas ofertadas pelo Senac Bahia estão distribuídas entre as cidades de Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, abrangendo diversas áreas de formação técnica. Entre os cursos oferecidos na capital baiana estão os de Técnico em Enfermagem, Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Gastronomia e Técnico em Programação de Jogos Digitais. Já no interior há as opções do curso de Técnico em Recursos Humanos, em Santo Antônio de Jesus, e do curso de Estética em Vitória da Conquista. Há ainda a opção de outros 14 cursos na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Mais informações podem ser obtidas aqui.

Os cursos têm data de início, valores, carga horária e durações variadas. Enquanto o curso de técnico em Enfermagem tem carga horária de 1600 horas, com início previsto para 5 de maio e término em fevereiro de 2027, o curso de Gastronomia tem carga horária de 800h e se estende de maio a abril de 2026. Quem quiser saber mais sobre os conteúdos abordados e outros detalhes dos cursos pode conferir a programação completa no site do Senac.

Quanto as bolsas oferecidas, os interessados devem fazer as inscrições na modalidade presencial. Desde que se enquadre no perfil definido para ter acesso a gratuidade do curso, a distribuição das bolsas vai atender o critério de ordem de chegada. No momento da inscrição o candidato precisa estar em mãos com RG/CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade – original e cópia. Confira as vagas disponíveis e as respectivas cidades.

Confira as opções de cursos presenciais