EVENTO

Senac fará Bahia Connect no Centro de Convenções em abril

A programação contará com palestras e oficinas sobre beleza, moda, marketing, saúde, gastronomia, gestão e turismo

O Centro de Convenções de Salvador vai receber, entre os dias 10 e 12 de abril, o Bahia Connect, evento gratuito do Senac, principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do país. A programação contará com palestras, oficinas, experiências imersivas e networking.

Segundo a diretora regional do Senac Bahia, Ana Rita Andrade, o objetivo é destacar a tecnologia e a inovação como pilares do desenvolvimento profissional. “Esse projeto está alinhado ao planejamento estratégico do Senac em todo o Brasil, que busca fortalecer e atualizar áreas essenciais para o setor produtivo. O evento é uma oportunidade de apresentar uma nova perspectiva para a educação profissional, com três dias de programação gratuita e acessível para toda a população baiana”, afirma.