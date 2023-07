Senhor do Bonfim é a cidade com maior população quilombola do país

Vista da cidade de Senhor do Bonfim. Crédito: Reprodução/Prefeitura de Senhor do Bonfim

A cidade de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, lidera o ranking nacional de população quilombola, de acordo com os dados do Censo Demográfico, divulgados nesta quinta-feira (27). São 15.999 quilombolas vivendo na cidade, segundo o IBGE.



Em segundo lugar, aparece Salvador (15.897 quilombolas) e Alcântara/MA (15.616). Campo Formoso (8º lugar, com 12.735 quilombolas), Feira de Santana (9º, com 12.190) e Vitória da Conquista (10º, com 12.057) eram as outras cidades da Bahia presentes no top-10.

Em 2022, Senhor do Bonfim tinha 21,48% de sua população declarada quilombola, ocupando a posição de número 73 no Brasil e 18 na Bahia. Já em Salvador, o 2º maior contingente de quilombolas de todos os municípios e o maior entre as capitais do país representava apenas 0,66% de população total, posição número 205 na Bahia e 923 no Brasil, e uma proporção menor do que as de Macapá/AP (2,02% da população declarada quilombola) e São Luís/MA (0,80%).

Segundo o IBGE, em termos percentuais, porém, só o município baiano de Bonito, com metade de sua população declarada quilombola (50,28% ou 7.967 pessoas) estava entre as 10 cidades brasileiras com maior proporção da população quilombola, ocupando o 5o lugar. Nacionalmente, Alcântara/MA (84,57%), Berilo/MG (58,37% ou 5.735 quilombolas) e Cavalcante/GO (57,08% ou 5.473 quilombolas) lideravam.

Na Bahia, abaixo de Bonito, os municípios com maiores proporções de quilombolas na população em geral eram Mulungu do Morro (38,49% ou 5.062 quilombolas), Filadélfia (35,46% ou 6.346), Antônio Cardoso (33,70% ou 3.756) e América Dourada (31,23% ou 4.727).

Tijuaçu é o território oficial com maior população quilombola do estado

Dentre os 48 territórios quilombolas em alguma etapa do processo de delimitação e titulação na Bahia, Tijuaçu é onde estava a maior população quilombola: 2.865 pessoas. Considerando todos os 494 territórios formalizados no país, Tijuaçu, no Norte da Bahia, ocupava a 8a posição em população quilombola residente, num ranking liderado por Alcântara/MA (9.344 quilombolas), Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá, Bom Remédio/PA (5.638) e Lagoas/PI (5.042).

O território de Tijuaçu fica entre os municípios de Senhor do Bonfim, Filadélfia e Antônio Gonçalves, a cerca de 450 km de Salvador.

Na Bahia, em número de quilombolas residentes, depois de Tijuaçu, vinham os territórios de Parateca e Pau D’arco, em Malhada (1.785 quilombolas); Rio das Rãs , em Bom Jesus da Lapa (1.564); Guerém Baixão do Guaí, Quizanga, Tabatinga, Guaruçú, Giral, em Maragogipe (1.274); e Ilha de Maré, em Salvador (1.170).