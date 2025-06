DECRETO

Senhor do Bonfim proíbe garrafas de vidro durante São João

Medida vale para festas na sede e nos distritos e busca reforçar segurança dos participantes

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 10:13

Senhor do Bonfim Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, publicou um decreto que determina a proibição do porte, comercialização e circulação de bebidas em garrafas ou recipientes de vidro durante os festejos juninos organizados pelo município. A restrição foi estabelecida como forma de ampliar a segurança pública e preservar a integridade física dos frequentadores.>

A regra entra em vigor à 0h do dia 19 de junho e segue até as 6h do dia 25 do mesmo mês, abrangendo os principais polos de celebração, como o Espaço Gonzagão (Parque da Cidade), o Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso), além dos eventos promovidos nos distritos de Carrapichel, Tijuaçu, Missão do Sahy, Igara, Quicé, Umburana e outras localidades do município.>

Segundo o decreto, comerciantes fixos e ambulantes deverão obrigatoriamente transferir as bebidas para recipientes plásticos no momento da venda. O não cumprimento da norma poderá resultar em medidas como apreensão de mercadorias, suspensão das atividades, interdição do ponto de venda e responsabilização pelas autoridades competentes.>

Alerta da prefeitura Crédito: Divulgação

No Espaço Gonzagão, a entrada com isopor, cooler ou qualquer tipo de bebida também está proibida. Já no Espaço Assis do Acordeon e nas demais áreas abertas do evento, o uso desses recipientes será permitido, desde que não contenham bebidas acondicionadas em vidro.>