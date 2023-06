Sequestro termina com um morto e um desaparecido na Bahia

Cinco pessoas foram sequestradas de uma confraternização de São João, no último domingo (25), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram mantidas em cárcere privado e uma pessoa foi morta.



Três vítimas foram libertadas algumas horas depois do crime. Já na manhã desta segunda-feira (26), foi localizado o corpo de Carlos Eduardo Pereira dos Santos. Uma pessoa segue desaparecida.



A Delegacia Territorial de Eunápolis investiga o caso e a hipótese de homicídio é apurada. Há indícios de motivação, mas informação não foi divulgada.