Será que seu bairro terá restaurante popular? Confira

Serão inauguradas mais cinco unidades até o final do ano em Salvador com refeições gratuitas e outros serviços

Um novo restaurante popular foi inaugurado em Fazenda Coutos III, no Subúrbio Ferroviário, nesta quinta-feira (13). São cinco unidades em funcionamento até o momento em Salvador, nos bairros de Pau da Lima, São Tomé de Paripe, Águas Claras, Periperi e, agora, Fazenda Coutos. Outros cinco serão entregues ainda este ano nos Mares, Sussuarana, Valéria, São Cristóvão e Pernambués. A escolha dos locais onde serão instalados os restaurantes é definida com base na vulnerabilidade.

“Até 6 de julho, vamos inaugurar as unidades de Valéria, de Sussuarana, de São Cristóvão e dos Mares. E a de Pernambués nós já estamos prospectando o melhor local. Só no Subúrbio, esse já é o terceiro que nós entregamos. Essa é uma ação importante de Salvador para que a gente vença a insegurança alimentar, porque a gente sabe que a fome é cruel, a fome machuca”, afirmou o secretário.

"Essa parece uma atitude simples, mas para a gente que mora em comunidade é algo muito importante. Muita gente vem passando por dificuldade por conta do desemprego e não consegue fazer todas as refeições em casa. Esses restaurantes são uma ajuda para todas essas pessoas, além daquelas que vivem nas ruas", disse.

A comunidade se preparou para a inauguração e as ruas ficaram cheias. Houve uma banda de samba junino, um cantor local fez apresentações de arrocha e de forró e a Fanmuf, grupo de fanfarra da Escola Municipal de Fazenda Coutos, também fez uma manifestação artística. A fanfarra existe há 25 anos, os estudantes ensaiam quatro vezes por semana e estão em ritmo acelerado por conta do desfile do 2 de Julho.

O restaurante inaugurado em Fazenda Coutos vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, com capacidade de oferecer 400 refeições por dia. O espaço é 100% climatizado com ar-condicionado e, além da praça de alimentação, tem sala de apoio, sanitários, bebedouros e cozinha. Não é preciso pagar nada pela refeição e os atendimentos são feitos por ordem de chegada.

O local também vai oferecer acolhimento e encaminhamento de famílias aos Centros de Referência de Atendimento Socioassistencial (Cras), a cursos de qualificação profissional e a outros serviços do município a fim de garantir a progressão social dos indivíduos. Além disso, terá um posto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) para que as pessoas tenham acesso a benefícios do Governo Federal.