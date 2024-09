ATENDIMENTO GRATUITO

Serviços de saúde e cidadania são ofertados ao público LGBTQIAPN+ nesta quarta

Levando serviços de saúde e cidadania ao público LGBTQIAPN+, a Feira da Diversidade é realizada no estacionamento do campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O evento é gratuito e será realizado entre às 8h e 17h e vai até esta quarta-feira (4). A expectativa é que cinco mil pessoas sejam atendidas na feira, que iniciou nesta terça (3).

Os serviços oferecidos incluem ultrassonografia (região inguinal, pélvica, transvaginal, abdômen total, parede abdominal, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles), eletrocardiograma, mamografia (para mulheres de 40 a 69 anos, mamas virgens, sem cirurgias, cicatrizes ou próteses), consultas com nutricionista, exame preventivo, odontologia completa, laboratório de coleta, testagem rápida de ISTs e vacinação.

As pessoas atendidas receberão encaminhamentos para a rede estadual de saúde a partir das necessidades identificadas. O SAC Móvel também está disponível para emissão de RG (primeira e segunda via) e antecedentes criminais.

“A garantia de acesso à saúde para a comunidade LGBTQIAPN+ é realizada aqui com muito cuidado, respeitando as diferenças, com profissionais capacitados para acolher o público com um serviço de qualidade”, explica Edvaldo Gomes, coordenador da feira.