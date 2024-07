SUSPENSO

Serviços do CadÚnico em Salvador ficarão indisponíveis até segunda (8)

Os serviços de atualização e inscrição on-line do Cadastro Único (CadÚnico) em Salvador ficarão indisponíveis entre este sábado (6) e segunda-feira (8), por determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A suspensão se dará para extração de base por parte do ministério de dados para integração de informações do Sistema Presença e do Prontuário do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A previsão é de que na terça-feira (9), os atendimentos sejam retomados.