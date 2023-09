Serviços são retomados em Valéria após dias de operação policial

Após dias de serviços alterados devido à insegurança, o cenário começa a voltar à normalidade em Valéria. Áreas como a da saúde prometem retomar o funcionamento a partir desta terça-feira (19).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os serviços serão restabelecidos nas unidades em que as atividades foram suspensas, tendo em vista a integridade física e emocional dos profissionais e dos pacientes. Entretanto, nesta terça-feira, permanecem fechadas as unidades de Colinas de Periperi e Vila Fraternidade, no Subúrbio Ferroviário; e Palestina, no Distrito de Cajazeiras.