SUL DA BAHIA

Servidor municipal de Camacã morre após colisão de ambulância com caminhão na estrada

Um acidente de trânsito deixou um homem morto no município de Camacã, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (1). Romeu Seara Lima era servidor do município e conduzia uma ambulância na Estrada do Bisco quando colidiu com um caminhão.