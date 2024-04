NA ESTRADA

Colisão no CIA-Aeroporto deixa motorista de caminhão ferido

Uma colisão entre dois veículos deixou o motorista de um caminhão ferido na manhã desta terça-feira no km 18 da BA-526, região do CIA-Aeroporto. A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Camaçari.

Segundo a Concessionária Bahia Norte, uma equipe de resgate com UTI móvel foi até o local e fez os primeiros atendimentos, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Por conta da ocorrência, o trânsito segue com fluxo intenso no local. Todas as equipes da Bahia Norte estão atuando para reduzir impactos ao longo das rodovias e praças de pedágio, que contam com operação especial nos dois fluxos neste momento.