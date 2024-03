EXPLOSÃO APÓS QUEDA

Quebra da asa durante colisão com árvore pode ter sido fundamental para avião pegar fogo em São Sebastião do Passé

Especialista não descarta vazamento do combustível após impacto

Publicado em 15 de março de 2024 às 09:00

Destroços do avião que caiu em São Sebastião do Passé Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A aeronave Seneca PT-REY, que caiu na Zona Rural de São Sebastião do Passé nesta quinta-feira (14), perdeu uma das asas ao colidir com um pé de dendezeiro, na Fazenda da Sereia. O acidente aconteceu durante o trajeto que teve como ponto de partida o Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia. Após o impacto, o veículo pegou fogo. O piloto Jairo Souza, de 55 anos, morreu durante a explosão. Ele era o único ocupante do bimotor.

Para Lucas Brandão Rodrigues, engenheiro mecânico com mestrado em aeronáutica, o choque da asa com a árvore pode ter sido fundamental para o incêndio do veículo aéreo. “É possível porque o impacto da queda pode ter causado um vazamento de combustível e algum centelhamento que causou o incêndio”, explicou.

Um dos pilotos presentes no local do acidente afirmou que já era possível afirmar que a queda do avião não teria sido por falta de combustível, uma vez que uma aeronave só pega fogo se o veículo estiver abastecido. Quanto a isso, o engenheiro mecânico preferiu não descartar nenhuma hipótese, mas admitiu que o raciocínio do piloto faz sentido.

No que diz respeito às motivações para queda do avião, Lucas Brandão Rodrigues ressaltou que ainda é cedo até mesmo para especular. “Um acidente aéreo geralmente é o resultado de uma cadeia de eventos que acontecem consecutivamente. Não é possível dizer uma causa nesse estágio sem ter acesso aos vídeos, local do acidente, evidências, dados dos instrumentos, entre outros elementos. Para determinar a causa, uma investigação será feita pelos órgãos responsáveis e só é possível ter uma ideia da causa do acidente após a divulgação do relatório preliminar ou final”, pontuou.

Ao CORREIO, o Centro de Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Recife (PE), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave acidentada em São Sebastião do Passé.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, disse em nota.