TRÁGICA COINCIDÊNCIA

Moradores de São Sebastião do Passé relembram 17 anos da queda do avião em Maracangalha após novo acidente

Exatamente 17 anos antes do acidente aéreo que vitimou o piloto Jairo Souza, de 55 anos, a região de São Sebastião do Passé foi marcada por outra tragédia envolvendo uma aeronave. Naquela ocasião, no dia 14 de março de 2007, um avião bimotor carregado com R$ 5,56 milhões caiu na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, situada no povoado de Maracangalha, e matou quatro pessoas. A coincidência da data não passou despercebida pelos moradores do município, que constataram o fato assim que ficaram sabendo da queda do avião nesta quinta-feira (14). No local do acidente, houve até quem sugerisse o fechamento do aeroporto da cidade no dia 14 de março.