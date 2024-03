TRAGÉDIA

Testemunhas dão detalhes do acidente aéreo em São Sebastião do Passé: 'Nunca vi algo assim'

Trio que viu de perto a queda da aeronave quase foi atingido por destroços durante explosão

Publicado em 15 de março de 2024 às 05:30

Destroços do avião na área rural de São Sebastião do Passé Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A queda do avião bimotor que vitimou o piloto Jairo Souza, de 55 anos, assustou os moradores da região de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu por volta das 10h desta quinta-feira (14), na Fazenda da Sereia, localizada em uma área rural próxima ao município. De acordo com relatos, a aeronave Seneca PT-REY fez dois sobrevoos no local antes de colidir com um pé de dendezeiro e perder uma das asas. No momento da explosão, três pessoas que tentaram prestar socorro por pouco não foram atingidas.

“Nunca vi algo assim antes. Ele [o avião] veio tentando fazer recurso, bateu na árvore e se estendeu no chão, daí veio o fogo e o piloto veio a óbito. Foi triste demais e muito feio. Tentamos socorrer, mas o fogo foi muito rápido”, conta Edson Luiz, 50 anos, gerente da Fazenda Santana, vizinha da fazenda onde ocorreu o acidente.

Edson Luiz foi uma das três testemunhas da queda do avião em São Sebastião do Passé Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Antes da queda, Edson conta que a aeronave fez dois sobrevoos na região, indicando que o piloto estava à procura do local ideal para realizar o pouso de emergência. Ele afirma que não havia sinais de instabilidade enquanto o avião estava no ar e que os motores pareciam funcionar normalmente. O que chamou sua atenção, conforme relatado, foi o barulho em virtude da proximidade com o solo. “Ele passou devagarinho por cima da sede da Fazenda Santana, deu até para sentir o vento dos motores. Daí eu falei ‘o avião vai cair, o avião vai cair”, narra Edson.

Logo após o acidente, um segundo avião comandado por um piloto que estava em contato com Jairo pousou na fazenda. O piloto, que não teve o nome revelado, disse que Jairo informou que havia um problema, mas perdeu o sinal antes de dar mais detalhes. Sem comunicação, o homem voou para tentar auxiliar o colega, mas já era tarde demais.

O proprietário da Fazenda da Sereia, que não estava lá no momento do ocorrido, disse que ainda chegou a tempo de ouvir os estouros do veículo aéreo. “Quando eu cheguei, a polícia estava passando perto da propriedade e veio ver. O avião estava pegando fogo e dava para ouvir os estouros. É um sentimento que dá, uma vida que se vai”, lamentou Edmilton Almeida, de 61 anos.

Edmilton Almeida é proprietário da Fazenda da Sereia, local onde a aeronave caiu na área rural de São Sebastião do Passé Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O acidente

O avião bimotor saiu do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia. Testemunhas contaram que a aeronave perdeu altitude, caiu no chão e pegou fogo. Jairo era natural de Caruaru e estava sozinho fazendo a viagem com destino a Guanambi quando o acidente aconteceu.

O avião seguia para Guanambi, mas o plano era parar em São Sebastião do Passé para abastecimento. A aeronave foi adquirida por dois empresários de Guanambi e estava sendo levada pelo piloto para ser entregue. Ele decolou em Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Aeroporto Municipal - Isaac Moura Rocha. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

A queda foi perto da Isogama, uma empresa de indústria química, em uma região rural, mas próxima da cidade. Imagens mostram a aeronave destruída no meio da mata.

Pós-acidente

Por volta das 16h, o corpo do piloto Jairo Souza, foi retirado dos destroços do avião. O Tenente Eder, da 10ª CPM/Candeias, detalhou à reportagem que, além da carbonização, havia sinais de pancada na cabeça. Ao concluir o processo de remoção, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) levou o corpo para Santo Amaro, onde será submetido à perícia.

Antes do resgate do corpo de Jairo, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), precisaram debelar o incêndio da aeronave. Em nota, a entidade informou que cinco viaturas dos Bombeiros atuaram na ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a remoção e identificação oficial do corpo. Policiais militares também estiveram no local, assim como agentes da Polícia Civil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi acionado. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Após ser procurada pelo CORREIO, o Centro de Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Recife (PE), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave acidentada em São Sebastião do Passé.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, disse em nota.