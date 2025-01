HMPV

Sesab emite comunicado por conta de surto de doença na China

Pasta orienta profissionais da área de saúde para maior atenção na identificação e comunicação de casos de infecções respiratórias

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou um comunicado informando que tem acompanhado atentamente o cenário do surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China. A pasta diz que está monitorando a situação por meio da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa) e tem orientado e reforçado a atuação da Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Bahia (Cievs). A ideia é deixar os profissionais atentos ao cenário.