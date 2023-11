SESI oferece mais de 2.700 vagas para o EJA; saiba como se inscrever

O Serviço Social da Indústria (SESI) ampliou sua rede de atuação em Educação de Jovens e Adultos (EJA) para quatro novos municípios: Jacobina, Senhor do Bonfim, Itabuna e Jequié. Além disso, em Salvador, o serviço também será oferecido em Itapagipe. No total, 950 vagas estão disponíveis para jovens a partir de 18 anos que não concluíram o Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º ao 3º ano). As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do SESI Bahia.