Sesi-Senai é inaugurado em Camaçari com 30 mil vagas

Investimento no complexo foi de R$ 2,7 milhões. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Sesi e Senai inauguraram, nesta terça-feira (27), um complexo integrado de educação básica e profissional em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Uma unidade que amplia o trabalho do Senai, que passa a ter até 30 mil vagas de cursos técnicos e de capacitação profissional, e cria a Escola Sesi Milton Santos, que já atende 400 alunos em seu primeiro ano de funcionamento e pode chegar a ter mil estudantes matriculados.



A ampliação do Senai, de acordo com o diretor regional Rodrigo Alves, contou com um investimento de R$ 2,7 milhões. Valor que possibilitou a criação de novas salas, o aumento do galpão de oficinas e, praticamente, dobrou a capacidade de atendimento da unidade.

"Essa unidade é exclusiva para educação profissional. Hoje, temos uma capacidade instalada de 12 mil alunos por anos. Porém, com essa ampliação, entre cursos técnicos e de capacitação em curta duração, poderemos ter de 25 a 30 mil alunos", explica o diretor, relacionando cursos presenciais e semi-presenciais.

O novo complexo atende uma demanda do Polo Industrial de Camaçari, que voltou a crescer depois de esfriar na pandemia. Prova disso são os cursos oferecidos nas áreas de automação industrial, tecnologia da informação, elétrica, gestão, logística, equipamentos móveis industriais, mecânica, soldagem e segurança do trabalho.

"A ampliação é fruto de uma necessidade que o mercado estava demandando depois de parar na pandemia. Agora, a gente retoma o número de vagas de antes, com a perspectiva de duplicar em dois anos. Tudo para atender a demanda profissional de empresas como Acelen e o Grupo Boticário aqui instalados", afirma Rodrigo Alves.

Parceria com a indústria

O Grupo Boticário, por exemplo, tem quatro profissionais efetivos e 35 temporários que foram contratados através de parceria com o Senai. A empresa desenvolve um projeto no complexo e pretende aumentar o numero de egressos do programa que atuam como colaboradores.

"Desenvolvemos um programa chamado Beleza de Educar, que tem objetivo de capacitar jovens da comunidade local e dar oportunidades a eles para se desenvolverem tecnicamente", explica Thiago Macedo, coordenador industrial do Grupo Boticário.

"Damos temáticas da indústria para os alunos trabalharem soluções e apresentações de projetos. Dentro disso, avaliamos os alunos paras captação de mão de obra para fazer parte do Grupo Boticário", completa o coordenador.

Quem também atua em parceria com o complexo é a gestão municipal da cidade de Camaçari. Ao todo, mais de 3 mil profissionais já foram formados pelo Senai com cursos custeados pela prefeitura.

"Camaçari sempre se dedicou a ter uma parceria com o Sistema S. Até porque parceria com Senai e Sesi é sinônimo de sucesso. Isso porque significa bom desempenho e ótimos resultados para quem se beneficia através do sistema", fala José Eudoro Tude, vice-prefeito de Camaçari.

Escola Sesi

A Escola Sesi Milton Santos, batizada assim em homenagem ao geógrafo baiano, é a outra novidade inaugurada nesta terça. Focada na educação básica, a escola integra o ensino médio e o ensino técnico-profissional com os cursos de Logística e Tecnologia da Informação.

Basicamente, os estudantes tem um dia de aula na semana com as matérias do técnico e os outros quatro com os conteúdos ensinados ao longo do ensino médio em todo o país.

Entre os estudantes, tem quem aproveite as aulas técnicas para chegar mais preparado ao setor industrial, como Guilherme Mascarenhas , 15 anos, que cursa Tecnologia da Informação e quer trabalhar com robótica no setor.

"É um ensino bom porque também traz a gente para prática, nos preparando para o mercado profissional na área que nós desejamos. Dá uma maior técnica pra gente e, pra mim, que quero trabalhar com robótica, é um avanço e tanto", afirma ele.

Tem também quem faz o curso com a intenção de se capacitar para empreender no futuro, como no caso Maria Clara Mota, 15, que faz curso de Logística e tem entre as suas opções de trabalho a abertura de uma empresa no ramo da moda e dos cosméticos.

"No meu caso, a Logística está presente em tudo. A gente usa no cotidiano e, principalmente, ajuda a entender como atuar em uma empresa. É o que eu quero fazer empreendendo com um negócio na área de moda e cosméticos. Usar tudo que aprendo aqui e não conseguiria em uma escola comum", fala a jovem.