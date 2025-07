VISITA

Ex-presidente Michel Temer vai estar em Salvador para evento; veja quando

Ele participa da 3ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade que acontece no Palacete Tira Chapéu

Monique Lobo

Publicado em 23 de julho de 2025 às 18:23

Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, vai estar em Salvador em setembro. Ele vai participar da 3ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico. >

Ele vai ministrar palestra magna de abertura do evento, com o tema “A Constituição Federal e o Momento Atual”. O congresso vai propor reflexões, trocas de ideias e busca de soluções que impactam diretamente a sociedade, alinhando-se às demandas atuais de sustentabilidade e desenvolvimento responsável. >

Durante seu mandato como presidente do Brasil (2016–2019), Michel Temer implementou medidas para a política ambiental brasileira, entre elas a criação da maior unidade de conservação marítima do país, o Monumento Natural das Ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Columbia, estabelecido em 2018.>

Em 2014, a Baía de Todos os Santos, em Salvador, foi reconhecida como sede simbólica da Amazônia Azul pela Associação Comercial da Bahia (ACB), ampliando seu papel na proteção da biodiversidade marinha brasileira.>

A Amazônia Azul abrange a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do país, uma área marítima que se estende com 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A cidade baiana tornou-se, assim, um importante centro de articulação das políticas de proteção da biodiversidade marinha brasileira, alinhando-se com os objetivos nacionais de preservação da Amazônia Azul.>