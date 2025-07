BAHIA

PRF resgata aves silvestres em ônibus interestadual na BR-116

Agentes revistarem áreas do veículo e encontraram três gaiolas com 14 pássaros silvestres, sendo que duas aves já estavam mortas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quarta-feira (23), o resgate de 14 aves silvestres durante uma fiscalização a um ônibus interestadual na BR-116, no trecho de Jequié, cidade do sudoeste da Bahia. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF. >