APREENSÃO

PRF apreende arsenal e 20 kg de drogas em bagagem de ônibus interestadual na BR-116

Os dois motoristas do veículo foram detidos

Dois motoristas foram detidos após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar drogas, armas, munições e granadas em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual. A apreensão foi feita na tarde desta quarta-feira (23), no km 677 da BR-166, na altura de Jequié, no sudoeste da Bahia. >

O ônibus fazia o trajeto entre a capital do Rio de Janeiro e Guarabira, na Paraíba. No compartimento de bagagens, os policiais encontraram 20 kg de uma substância análoga à cocaína, além de um arsenal de armas. Foram localizados:>

Também foi encontrada uma saboneteira contendo cerca de 60g de substância semelhante à cocaína com um dos motoristas, além de 58 comprimidos de anfetaminas próximo ao assento do condutor. Nenhum dos dois soube informar a origem, o destino ou a quem pertenciam os itens apreendidos, nem as malas com armas e drogas estavam na lista de controle de bagagens. Os dois motoristas e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária de Jequié para os procedimentos legais cabíveis.>