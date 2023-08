Sessão especial faz homenagem ao Dia do Soldado na Câmara Municipal de Salvador

Comendador Nelson José de Carvalho, Diretor da ABI, General Guedon, vereador Teo Sena e desembargador Baltazar Saraiva. Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Salvador promoveu nesta segunda-feira (21), Sessão Especial em homenagem ao Dia do Soldado, iniciativa do vereador Teo Senna.



O General Guedon, Comandante da 6ª Região Militar, agradeceu a solenidade prestada ao Exército Brasileiro, no Plenário Cosme de Farias, repleto de autoridades civis e militares.



O batalhão da 6ª Região Militar em Salvador fará celebrações até domingo (27) com um evento no Parque da Cidade, no Itaigara. Serão oferecidos atendimento médico, serviços de documentação e atrações culturais a partir das 10h30.

Entre os serviços disponíveis no Parque da Cidade estarão: emissão de certidão de nascimento e RG, doação de sangue, oferta de qualificação para o mercado de trabalho, vacinação, orientação jurídica, aferição de pressão, raio x e dentista (para o público de 3 a 5 anos). As atrações culturais incluirão uma exposição de materiais das polícias militar, estadual e federal, além de apresentações de bandas de música do exército e peças teatrais.

Cada parte da programação terá um horário específico. A exposição estará aberta para visitação entre às 10h30 e 16h. Os serviços de documentação e saúde ocorrerão das 10h30 às 16h30. As atrações culturais serão no turno da tarde, das 14h30 às 17:30 [confira a lista completa abaixo].

No dia 23 (quarta-feira), o cenário de fé continua presente com uma missa católica na Igreja Nossa Senhora da Conceição - padroeira da Bahia e do Exército Brasileiro -, celebrada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, às 8h30. [confira a programação completa abaixo]

Programação

- Missa Católica

Dia 23 (quarta-feira), às 8h30, na Igreja Nossa Senhora da Conceição (Padroeira da Bahia e do Exército Brasileiro), com o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

- Solenidade Militar

Dia 25 (sexta-feira), às 9h, no 19º Batalhão de Caçadores (Cabula), homenageando o Patrono do Exército – Duque de Caxias e condecorando personalidades civis e militares que têm prestado excelentes serviços ao Exército Brasileiro.

- 49ª Corrida Duque de Caxias

Dia 27 (domingo), às 7h, com a largada no Colégio Militar de Salvador (CMS), percorrendo a orla de Salvador. Esta corrida, com forte caráter solidário, arrecadou 5 (cinco) toneladas de alimentos que serão doados para 10 (dez) diferentes instituições.

Dia do Soldado no Parque

- Exposição de Materiais, Demonstrações Militares, Atividades Lúdicas e Prestação de Serviços para a Comunidade, às 11h

- Apresentação das Bandas de Música da 6ª RM e dos alunos do Colégio Militar de Salvador (CMS) e da Banda Autorais, bem como de uma Peça Artístico-Cultural sobre o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, das 14h30 às 17h30, na Concha Acústica do Parque da Cidade.

- Serviços de saúde e documentação, das 10h30 às 16h30

Emissão de certidão de nascimento e RG

Regularização da situação militar

Doação de Sangue

Pesquisa de emprego, Sac empreendedor, oferta de qualificação profissional, orientação aos consumidores, entre outros

Vacinação

Educação para o trânsito

Orientação jurídica e mediação de conflitos em casos de divorcio, pensão alimentícia, cobrança de divida, relação de consumo e conflitos de vizinhança

Aferição de pressão, orientação médica e teste de glicemia

Raio X do tórax e busca de sintomas respiratórios

Saúde bucal (escovação e aplicação de flúor de 3 a 15 anos)

Reclamação quanto a processos em primeiro grau na Justiça baiana