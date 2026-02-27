CRIME

Sete monitorados são presos por descumprir medidas judiciais no Carnaval

Os alvos são investigados por crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:45

Tornozeleira eletrônica Crédito: Shutterstock

Sete pessoas monitoradas eletronicamente foram presas nesta sexta-feira (27), durante a Operação Ressaca, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. As prisões ocorreram em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e em municípios do interior do estado.

Cinco capturas foram realizadas na capital e RMS, enquanto duas aconteceram no interior. A ação é resultado de um trabalho iniciado ainda durante o Carnaval, quando a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) intensificou o acompanhamento dos investigados que utilizam tornozeleira eletrônica.

Durante a folia, o sistema identificou, em tempo real, casos de descumprimento de determinações judiciais, como circulação em áreas não autorizadas. As irregularidades foram registradas e transformadas em relatórios técnicos que fundamentaram os pedidos judiciais.

Com base nas informações da monitoração eletrônica, o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) cumpriu os mandados de prisão em ação conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).