Sete monitorados são presos por descumprir medidas judiciais no Carnaval

Esther Morais
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:45
Sete pessoas monitoradas eletronicamente foram presas nesta sexta-feira (27), durante a Operação Ressaca, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. As prisões ocorreram em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e em municípios do interior do estado.
Cinco capturas foram realizadas na capital e RMS, enquanto duas aconteceram no interior. A ação é resultado de um trabalho iniciado ainda durante o Carnaval, quando a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) intensificou o acompanhamento dos investigados que utilizam tornozeleira eletrônica.
Durante a folia, o sistema identificou, em tempo real, casos de descumprimento de determinações judiciais, como circulação em áreas não autorizadas. As irregularidades foram registradas e transformadas em relatórios técnicos que fundamentaram os pedidos judiciais.
Com base nas informações da monitoração eletrônica, o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) cumpriu os mandados de prisão em ação conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
A operação mobilizou cerca de 100 policiais civis, com apoio de unidades especializadas e policiais penais que auxiliaram na localização dos alvos. Segundo a Polícia Civil, a Operação Ressaca representa a segunda fase das ações iniciadas no Carnaval e reforça o cumprimento das decisões da Justiça.