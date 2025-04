INVESTIGAÇÃO

Sete pessoas são detidas no jogo do Bahia em esquema de cambistas que alugam carteiras de sócio

Casos foram descobertos em operação policial

A Polícia Civil realizou na quinta-feira (3) a Operação Jogo Limpo para combater a venda ilegal de ingressos nos arredores da Arena Fonte Nova, durante o jogo entre Bahia e Internacional . Sete pessoas foram levadas à delegacia, com apreensão de sete cartões de sócio e dois ingressos.>

Com policiais infiltrados entre os torcedores, a ação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) identificou suspeitos que utilizavam carteirinhas de terceiros para revender ingressos acima do preço oficial. Um inquérito foi aberto para apurar responsabilidades e identificar sócios que alugaram seus benefícios.>