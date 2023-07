Sete suspeitos de fazer parte de facção são mortos pela polícia em Jauá

Sete suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (28), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), a polícia recebeu uma informação preliminar de que o grupo estava se preparando para atacar uma facção rival.



Equipes do Bope, da Cipe Polo Industrial, Rondesp RMS e do Tático Ostensivo Rodoviário tinham reforçado ações de policiamento na localidade de Jauá, depois de receber denúncias de que um "bonde" partiria para atacar rivais de outra facção tanto na RMS quanto em Salvador.