DIA DO SEXO

Sex shops projetam aumento de até 50% nas vendas para o Dia do Sexo

A data, criada em 2008, também vai afetar o movimento em alguns motéis da cidade

V Vitor Rocha

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 05:15

A data tem relação com a posição sexual "69" Crédito: Shutterstock

Muitos não sabem, mas o dia "6 do 9" é considerado o Dia do Sexo. A data, que é motivo de celebração para casados e solteiros, motiva os sex shops e motéis de Salvador a realizar descontos e aumentar as vendas. Em 2024, lojas e estabelecimentos da capital baiana chegam a projetar um aumento de até 50% nos atendimentos.

Entre 12 sex shops consultados, 4 declararam que vão realizar promoções para esta sexta-feira (6). Criada em 2008 após uma campanha de preservativos da marca Durex, a data é incentivo para casais apimentarem a relação e fugirem da rotina, o que leva a um acréscimo significativo em sex shops como o de Aline Santana. Proprietária do Secret Sex, localizado no Engenho Velho de Brotas, ela projeta um aumento de 50% nas vendas do pequeno negócio, saindo da média de 30 produtos por dia para 45. A loja está com 20% de desconto, e os vibradores, em especial, estão pela metade do preço.

A data vai afetar tanto os pequenos negócios como os maiores, a exemplo do KMV Sex Shop, estabelecimento do Stiep que possui uma média de 2 mil vendas diárias. Marcelo Soares, dono do local, afirma que realizará um desconto de 18% tanto para a loja física quanto o site. "Eu tenho uma projeção para vender amanhã uns 20% a mais do que os dias normais", revela. No Dia do Sexo, a partir das 14h, o estabelecimento ainda vai realizar uma live no Instagram, divulgando descontos de até 90%. "Quem comprar amanhã até as 19h também vai estar concorrendo a vales de R$ 500, R$ 300 e R$ 100", diz.

Além das duas lojas consultadas, a ComPrazer e a Geisa Sex Shop também vão aproveitar o Dia do Sexo. A primeira promoverá descontos de 20% por toda a loja em caso de pagamento via pix. Já a segunda descontará até 30% dos preços dos vibradores.

Entre os produtos mais vendidos apontados pelas lojas, os vibradores e os lubrificantes tem a predileção em todos os estabelecimentos, com exceção da Geisa Sex Shop, que não informou. O sex shop virtual ComPrazer ainda acrescenta entre os mais requisitados os géis comestíveis e óleos de massagem.

O Dia do Sexo também vai afetar o movimento em alguns motéis da cidade. Sócia do Scala, localizado na Avenida Frederico Pontes, no bairro do Comércio, Cristiana Neves possui a expectativa de 150 atendimentos na data comemorativa, um acréscimo de 50% em relação a média diária. Para angariar o maior número de pessoas, Neves informa que o motel manterá uma promoção do mês passado para esta sexta-feira (6), com um almoço executivo por R$ 169,90. "Horário de almoço e durante o dia estamos tendo um bom movimento", relata. Além disso, o Scala dará um preservativo como "brinde" para todos os clientes.