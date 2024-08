CONFIRA

Shopping Bela Vista celebra o Dia do Folclore com atividades para toda a família

Celebração acontece neste final de semana

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 14:06

Dia do Folclore será celebrado Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista celebra, no final de semana, o Dia do Folclore, com atividades gratuitas para as crianças e famílias, com presença de Tio Paulinho.

No sábado (17), acontece uma parada animada, com concentração às 16h na entrada principal. No domingo (18), o Palco do Bela, na praça de alimentação, vai ser cenário de uma apresentação teatral, também com início às 16h.

“Queremos proporcionar uma experiência inesquecível para toda a família, com diversas atividades para todas as idades. Será uma oportunidade para celebrar, por mais um ano, a nossa cultura de forma lúdica e educativa” afirma a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

SERVIÇO:

Dia do Folclore

Data: 17 e 18 de agosto

Local: Piso L1; Palco do Bela (Praça de Alimentação – Piso L2)

Horário: 16h