Shopping Bela Vista inaugura Cineflix nesta quinta (14)

Cineflix. Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista dará início, nesta quinta-feira (14), à nova operação de cinema do empreendimento com a rede Cineflix. A abertura oficial ao público contará com 7 filmes em cartaz em todas as salas (com exceção das Salas VIPs que serão inauguradas em outra data).



Na programação da semana, o público poderá conferir estreias como Besouro Azul e After: Para Sempre, além de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, A Freira 2, O Porteiro, A Noite das Bruxas e Tire 5 Cartas.

O Cineflix é a primeira rede de cinemas nacional a equipar todas as suas salas com projetores digitais, além de empregar o primeiro projetor laser do país. O cinema do Bela Vista contará com nove salas e será a primeira operação da rede na Bahia e a segunda no Nordeste.

Entre os principais destaques da marca, está a estrutura das Salas VIP, com poltronas maiores, mais confortáveis e reclináveis, acionadas eletronicamente, em couro ecológico. No Bela Vista, o Cineflix irá contar com três Salas Vips.

Além de exibir os principais lançamentos, a rede conta com vários projetos diferenciados, como a Semana Tupiniquim de Cinema Nacional, mostra especial que exibe filmes brasileiros selecionados, e as Sessões Bebê a Bordo, voltadas para mães e bebês, onde as salas são preparadas com som mais baixo, arandelas acesas e ar-condicionado ajustado para a situação, assim como trocadores e fraldas disponíveis dentro da sala.

Outra novidade é o projeto 'Minha Turma Vai ao Cinema', com sessões fechadas para grupos escolares em horários alternativos, além da Festa Flix, que possibilita a comemoração de aniversários no cinema. A rede também transmite shows, eventos culturais e esportivos ao vivo.

Além disso, o Cineflix oferecerá ainda aos clientes o Cineclube+, programa de vantagens com descontos e prêmios, e uma programação semanal de promoções com dias de meia-entrada.