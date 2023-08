Shopping Bela Vista inaugura novo cinema da rede Cineflix em setembro

O Shopping Bela Vista vai inaugurar, em setembro, a nova operação do cinema da rede Cineflix, pela primeira vez na Bahia.



O público poderá conferir os principais lançamentos do cinema nas 9 salas, todas equipadas com poltronas marcadas, telas gigantes, projeção de altíssima definição e sistema de som 7.1, sendo parte delas com tecnologia 3D.



As três Salas VIP terão poltronas maiores, mais confortáveis e reclináveis, acionadas eletronicamente, em couro ecológico.

A Cineflix é a primeira rede de cinema do país 100% digitalizada, contando com uma plataforma de vendas de ingressos taylor-made, que permite a aquisição de ingressos com praticidade e segurança, além de terminais de autoatendimento touchscreen, o que irá reduzir o tempo de espera na fila.

A rede também conta com projetos como a Semana Tupiniquim de Cinema Nacional, mostra especial que exibe filmes brasileiros selecionados, e as Sessões Bebê a Bordo, voltadas para mães e bebês, onde as salas são preparadas com som mais baixo, arandelas acesas e ar-condicionado ajustado para a situação, assim como trocadores e fraldas disponíveis dentro da sala.

Outra novidade é o projeto 'Minha Turma Vai ao Cinema', com sessões fechadas para grupos escolares em horários alternativos, além da Festa Flix, que possibilita a comemoração de aniversários no cinema. A rede também transmite shows, eventos culturais e esportivos ao vivo.

Além disso, o Cineflix oferecerá ainda aos clientes o Cineclube+, programa de vantagens com descontos e prêmios, e uma programação semanal de promoções com dias de meia-entrada.