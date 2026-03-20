LAZER

Shopping Bela Vista promove 2ª edição da Caminhada Inclusiva em Salvador

Evento gratuito reúne famílias e instituições em mobilização por inclusão e conscientização sobre Síndrome de Down e TEA

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:49

Evento acontece no dia 29 de março Crédito: Freepik

Inclusão, saúde e mobilização social voltam a ocupar as ruas no dia 29 de março (domingo), às 10h, com a realização da 2ª edição da Caminhada Inclusiva Nossos Caminhos – O Encontro, promovida pelo Shopping Bela Vista. Com concentração em frente ao empreendimento, o evento reunirá famílias, instituições e a comunidade em um ato público de conscientização sobre a Síndrome de Down e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), para consolidar a iniciativa no calendário anual de ações inclusivas do shopping.

Após reunir dezenas de participantes no ano passado, o evento retorna mantendo o mesmo percurso, com trajeto de 600 metros. A caminhada seguirá até a Praça das Palmeiras, onde os participantes formarão um grande abraço simbólico,para representar união, acolhimento e respeito às pessoas atípicas.

Aberta ao público e gratuita, a ação integra o calendário anual de atividades inclusivas do Shopping Bela Vista. A proposta é estimular o diálogo, fortalecer redes de apoio e incentivar hábitos saudáveis por meio da prática de atividade física, em sintonia com o movimento nacional pela promoção da saúde.

“Promover inclusão é um compromisso permanente. A caminhada é um momento de encontro, de escuta e de fortalecimento das famílias, além de estimularmos o cuidado com a saúde física e emocional”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

A programação contará novamente com a participação do animador infantil Tio Paulinho, que conduzirá momentos de interação e entretenimento para as famílias presentes, ampliando o caráter lúdico e comunitário do encontro.

Serviço

2ª Caminhada Inclusiva – Nossos Caminhos: O Encontro

Data: 29 de março

Horário: 10h

Concentração: em frente ao Shopping Bela Vista