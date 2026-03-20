Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de março de 2026 às 00:00
A quinta-feira (20) chega com um recado direto do Anjo da Guarda: para que o novo entre, é preciso abrir espaço. O dia traz uma energia de encerramento de ciclos, especialmente em situações que já deram sinais de desgaste.
A orientação espiritual é clara, soltar o que não faz mais sentido pode ser difícil, mas é necessário para que a vida volte a fluir com leveza. Para três signos, o momento pede coragem para desapegar.
Touro
Taurinos podem enfrentar dificuldade em abrir mão de algo que já não funciona mais, seja uma relação, hábito ou situação.
O Anjo da Guarda indica que o apego pode estar impedindo avanços importantes.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Leoninos devem refletir sobre insistências que estão desgastando mais do que fortalecendo. Nem tudo precisa ser sustentado.
O momento pede mais leveza e menos controle.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Escorpião
Escorpianos vivem um dia de transformação interna. Emoções antigas podem vir à tona para serem resolvidas de vez.
O recado é encerrar ciclos com maturidade e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Mensagem do dia
Desapegar não é perder, é abrir espaço para aquilo que realmente faz sentido na sua vida.