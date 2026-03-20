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Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir

Mensagem do dia indica que insistir no passado pode travar novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de março de 2026 às 00:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (20) chega com um recado direto do Anjo da Guarda: para que o novo entre, é preciso abrir espaço. O dia traz uma energia de encerramento de ciclos, especialmente em situações que já deram sinais de desgaste.

A orientação espiritual é clara, soltar o que não faz mais sentido pode ser difícil, mas é necessário para que a vida volte a fluir com leveza. Para três signos, o momento pede coragem para desapegar.

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Touro

Taurinos podem enfrentar dificuldade em abrir mão de algo que já não funciona mais, seja uma relação, hábito ou situação.

O Anjo da Guarda indica que o apego pode estar impedindo avanços importantes.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
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Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Leoninos devem refletir sobre insistências que estão desgastando mais do que fortalecendo. Nem tudo precisa ser sustentado.

O momento pede mais leveza e menos controle.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Escorpião

Escorpianos vivem um dia de transformação interna. Emoções antigas podem vir à tona para serem resolvidas de vez.

O recado é encerrar ciclos com maturidade e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
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Escorpião: preto profundo por Reprodução

Mensagem do dia

Desapegar não é perder, é abrir espaço para aquilo que realmente faz sentido na sua vida.

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