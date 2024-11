FESTIVIDADES

Shopping de Lauro de Freitas vai inaugurar natal com tema de Jovens Titãs em Ação

Evento ocorre neste sábado (16), a partir das 17h

Vitor Rocha

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 15:54

Papai Noel no Parque Shopping Bahia Crédito: Valter Júnior

Neste sábado (16), a partir das 17h, haverá a inauguração do natal do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Com o tema do desenho Jovens Titãs em Ação, o Papai Noel vai se juntar a Robin, Cyborg, Estelar, Ravena e Mutano para celebrar o espírito natalino. Além dos personagens, a atração contará com uma árvore temática de 16 metros com escorregador, brinquedos infantis e uma tirolesa indoor.

A cada R$ 50 em compras no shopping, cada pessoa terá direito a dois ingressos: um para os brinquedos e outro para a tirolesa. Os bilhetes podem ser retirados na Praça Central, localizada no piso L1. O natal do Parque Shopping Bahia funciona das 12 às 21h neste mês de novembro, e as fotos com o Papai Noel vão poder ser tiradas das 15h às 21h. A partir do dia 1º de dezembro, o horário do evento passa a seguir o horário de funcionamento do estabelecimento, das 10h às 22h.

O evento também vai receber uma apresentação musical itinerante do grupo Caixa Mágica, show de ballet da escola Ebateca e distribuição de balões na Praça de Alimentação (L3). "A programação de Natal do Parque Shopping Bahia está mágica e repleta de atrações. Com o nosso Papai Noel, diversas atrações no cenário e uma tirolesa, as crianças e todas as famílias irão se aventurar, brincar, interagir e se encantar junto com os personagens dos Jovens Titãs! Faremos um Natal repleto de amor, empatia, diversão, inclusão e alegria para todos", diz Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

SERVIÇO

O quê: Abertura do Natal Jovens Titãs em Ação no Parque Shopping Bahia

Quando: Sábado, 16 de novembro, a partir das 17h

Onde: Parque Shopping Bahia - Lauro de Freitas