Shopping inaugura 1ª praça de alimentação pet friendly da Bahia

Para quem gosta de levar o seu bichinho de estimação para passear no shopping, o Parque Shopping Bahia inaugura nesta quinta-feira (7), 19h, uma praça de alimentação pet friendly. O shopping é o primeiro da Bahia a inaugurar um espaço do tipo. O local permite que os clientes possam fazer refeições acompanhados dos pets.



As regras de uso do espaço determinam que os pets deverão sempre estar acompanhados dos seus tutores, não podendo permanecer sozinhos no local. É permitido o acesso de cães e gatos, desde que mantidos na coleira ou no colo.