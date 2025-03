ABRIL AZUL

Shopping Lapa tem Semana da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista; veja programação

Ação vai até sábado (5), com rodas de conversa, feira, exposição de artes plásticas, apresentações musicais, contação de história e brincadeiras

Tharsila Prates

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:38

Semana da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista no Shopping Lapa Crédito: Divulgação

O Shopping Center Lapa, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), realiza a campanha Abril Azul, com uma semana dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento já começou e vai até sábado (5), na Praça de Eventos do centro de compras, com uma programação que inclui rodas de conversa, exposição de artes plásticas, apresentações musicais, contação de história e brincadeiras.>

Há uma feira de artesanato com produções de mães atípicas e rodas de conversa sobre inclusão, identificação dos primeiros sinais do autismo e inserção no mercado profissional, com a presença de entidades como o NECA e o Centro Palmares. Também serão realizadas atividades lúdicas e culturais, como apresentações musicais, contação de histórias e brincadeiras temáticas. >

Além disso, o público poderá conferir a exposição "O Meu Olhar", da artista autista Graziele Assis, na loja do piso L1, ao lado da Dinni. Todas as quintas-feiras do mês de abril, neste mesmo local, será possível emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) - documento gratuito que assegura direitos e benefícios para pessoas com TEA.>

A exposição "O Meu Olhar" apresenta uma visão sensível e única de Graziele Assis, técnica em Artes Visuais, que utiliza a fotografia para registrar aspectos do cotidiano. A Feira Abril Azul contará ainda com a participação de 11 mães atípicas, oferecendo produtos como canecas, bolsas, roupas, biquínis, joias em prata, sabonetes, chocolates, geleias, bonecas de tecido, chaveiros e brincos. A feira ocorrerá na Praça de Eventos, todos os dias, das 9h às 17h.>

Um dos destaques será a contação da história de Moana, personagem da mitologia polinésia que embarca em uma jornada para salvar seu povo. A atividade contará com a presença da Moana e sua turma, realizada pelo grupo de arte-educação da Sempre. As brincadeiras, como a Roleta Mágica e o Jogo da Memória, garantirão momentos de interação e diversão para todos.>

“É um evento para celebrar a inclusão e a diversidade, oferecendo uma programação leve e acolhedora, com atividades culturais, de empreendedorismo e lazer, para garantir que todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista sejam respeitadas, suas necessidades atendidas com dignidade e igualdade, e estigmas sejam superados”, afirmou a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.>

Programação

Terça-feira | 01/04>

• 14h - Roda de Conversa: "Autismo e inclusão na prática" - Ana Felix (NACA) e Monique Reis (Centro Palmares)>

• 09 às 17h - Feira de mães atípicas (Praça de Eventos - L1) >

• 09h às 20h – Exposição "O Meu Olhar" (L1) >

Quarta-feira | 02/04>

• 09 às 17h - Feira de mães atípicas (Praça de Eventos - L1) >

• 09h às 20h – Exposição "O Meu Olhar" (L1) >

• 10h - Cinema - Sessão Azul para convidados (L3)>

• 14h - Palestra: ‘’Cuidados com a Saúde Mental do cuidador’’ - Ashanti Elesbão (Psicóloga social e clínica) >

Quinta-feira | 03/04>

• 09h às 17h - Emissão de Carteirinha CIPTEA >

• 09 às 17h - Feira de mães atípicas (Praça de Eventos - L1) >

• 09h às 20h – Exposição "O Meu Olhar" (L1)>

Sexta-feira | 04/04>

• 10h - Moana: brincadeiras, contação de histórias e apresentação musical >

• 09 às 17h - Feira de mães atípicas (Praça de Eventos - L1) >

• 09h às 20h – Exposição "O Meu Olhar" (L1)>

Sábado | 05/04>

• 09 às 17h - Feira de mães atípicas (Praça de Eventos - L1) >

• 09h às 20h – Exposição "O Meu Olhar" (L1)>