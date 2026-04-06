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Show de MC Poze do Rodo na Bahia é cancelado após invasão à casa do artista

Evento em Lauro de Freitas não teria relação com ameaças; cantor relatou prejuízo de cerca de R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:30

Pela segunda vez: MC Poze do Rodo tem cancelado na Bahia
Pela segunda vez: MC Poze do Rodo tem cancelado na Bahia Crédito: Reprosução

Ao que tudo indica, não será desta vez que Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, fará sua estreia na Bahia. O cancelamento do show previsto para o dia 18 deste mês, em Lauro de Freitas, não teria relação com supostas ameaças atribuídas ao Bonde do Maluco (BDM), mas sim com a invasão à casa do artista por criminosos, que teriam causado um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

Na página oficial da festa “Baile do PZ”, o anúncio informa que, “diante dos últimos acontecimentos envolvendo o artista MC Poze do Rodo, optamos por não seguir com a realização do evento”. No último dia 31, o cantor relatou ter tido a casa invadida por assaltantes em um condomínio de luxo localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Pela 2ª vez: MC Poze do Rodo tem cancelado na Bahia

Pela segunda vez: MC Poze do Rodo tem cancelado na Bahia por Reprosução
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Pela segunda vez: MC Poze do Rodo tem cancelado na Bahia por Reprosução

Em depoimento à polícia, o artista afirmou que foi agredido e que os suspeitos levaram R$ 15 mil em espécie, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias, resultando em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

Esta é a segunda vez que o funkeiro adia sua estreia no estado. Em 2021, uma apresentação do artista foi cancelada em Salvador em meio a relatos de ameaças atribuídas a traficantes. Em maio do ano passado, MC Poze foi preso por ligação com o tráfico de drogas e admitiu que se identifica com o Comando Vermelho (CV). 

Até o momento o artista não se posicionou oficialmente sobre o cancelamento do show em Lauro de Freitas. 

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