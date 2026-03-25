Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Show de MC Poze é alvo de ameaça do BDM e causa tensão na Bahia

Suposto comunicado pede cancelamento do evento e gera medo entre moradores e rodoviários da região metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:36

Mc Poze
Mc Poze Crédito: Reprodução

O clima é de tensão entre moradores e rodoviários de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Isso porque um suposto comunicado atribuído ao Bonde do Maluco (BDM) exige o cancelamento do show de Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, previsto para o dia 18 de abril na cidade. A mensagem, que circula em grupos de WhatsApp desde segunda-feira (23), adverte: “estamos avisando previamente ou iremos responder à altura”.

MC Poze, que já foi preso por ligação com o tráfico de drogas, admitiu em maio do ano passado que se identifica com o Comando Vermelho (CV) e foi encaminhado a uma unidade onde estavam presos integrantes da facção. Ele será a atração principal do Villas Music Bar, que também terá shows de Oh Polêmico e Robyssão.

BDM ameaça show de MC Poze na Bahia

BDM ameaça shouw de MC po por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
MC Poze revelou que teve o carro roubado e pediu ajuda para localizá-lo por Reprodução / Instagram
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
MC Poze do Rodo é solto por Reprodução/Redes Sociais
MC Poze do Rodo por Reprodução
Prontuário de MC Poze por Reprodução/TV Globo
MC Poze do Rodo por Reprodução Instagram
Oruam lamentou prisão de MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
Oruam disparou contra prisão de MC Poze por Reprodução/Instagram
MC Poze do Rodo foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) por Reprodução/YouTube
MC Poze foi preso no Rio por Reprodução
MC Poze é preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze é preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze é preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
Poze conversa com MC Rodo após nova soltura nesta quarta (26) por Reprodução / Redes Sociais
MC Poze do Rodo e Viviane Noronha por Reprodução / Redes Sociais
MC Poze por Reprodução
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Cinco pessoas são presas na Operação Rastreio em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Serrinha e São Luís por Divulgação / Polícia Civil
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP por Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Operação Contenção cumpre 16 mandados de prisão contra a expansão do Comando Vermelho por territórios do RJ por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística e lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção por Divulgação
Saiba quem é a loura investigada por fuga de presídio e amiga de chefe do Comando Vermelho morto no Rio por Reprodução
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Ataque frustrado e arremesso de granadas: sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com polícia por Divulgação
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Comando Vermelho muda rotina das comunidades de Salvador por Bruno Wendel/CORREIO
Comerciante é assassinado por não pagar taxa ao Comando Vermelho por Divulgação
O líder do grupo criminoso Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro (2-D), conhecido como "Piloto", é visto em um helicóptero de polícia do estado do Paraná, após ser expulso do Paraguai. por AFP
Jonas é apontado pela polícia como integrante do Bonde do Maluco (BDM) por Divulgação
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Veja quem é o por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
Casa dos Idosos Giuseppe Aras virou alvo de operação por uso do BDM por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
Estatuto do BDM impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
1 de 121
BDM ameaça shouw de MC po por Reprodução

“Está todo mundo apavorado. Os rodoviários daqui vêm nos relatando que os passageiros só comentam isso. Eles não querem rodar à noite neste dia e temem atrasar o início do dia seguinte, receosos de uma tragédia, pois dizem que ‘não são passarinhos para morrerem de tiro’”, declara o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro-Bahia) Mário Cleber.

Em Lauro de Freitas, as regiões próximas à praia são controladas pelo CV, incluindo o Centro da cidade e Buraquinho. Já o BDM detém áreas mais periféricas, como Quingoma e Jambeiro. O Sindmetro-Bahia afirma que aguarda um posicionamento da polícia.

O CORREIO procurou a Polícia Militar para saber se há alguma estratégia de atuação para o dia do evento. Até o momento, não houve resposta. 

Em 2021, um show de MC Poze já havia sido cancelado em Salvador, também após ameaças de traficantes ao cantor.

Leia mais

Imagem - Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime'

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Imagem - Proximidade com bairros nobres faz do Complexo do Nordeste o 'QG' do CV em Salvador

Proximidade com bairros nobres faz do Complexo do Nordeste o 'QG' do CV em Salvador

Mais recentes

Imagem - Homem suspeito de estuprar criança de 2 anos é morto a pauladas por familiares na Bahia

Homem suspeito de estuprar criança de 2 anos é morto a pauladas por familiares na Bahia
Imagem - Bahia tem aumento de casos de violência sexual contra adolescentes, aponta IBGE

Bahia tem aumento de casos de violência sexual contra adolescentes, aponta IBGE
Imagem - Estudante de Salvador conquista ouro na Olimpíada Brasileira de Física aos 15 anos

Estudante de Salvador conquista ouro na Olimpíada Brasileira de Física aos 15 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju, de ‘A Praça É Nossa’, aos 83 anos
01

Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju, de ‘A Praça É Nossa’, aos 83 anos

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar
02

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar

Imagem - Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida
03

Mulher acusada de cortar órgão genital e matar companheiro após flagrá-lo em cima da filha dela de 11 anos é absolvida

Imagem - Salvador inicia vacinação contra gripe nesta quarta (25); veja quem pode se imunizar
04

Salvador inicia vacinação contra gripe nesta quarta (25); veja quem pode se imunizar