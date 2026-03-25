RIVALIDADE

Show de MC Poze é alvo de ameaça do BDM e causa tensão na Bahia

Suposto comunicado pede cancelamento do evento e gera medo entre moradores e rodoviários da região metropolitana de Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:36

Mc Poze Crédito: Reprodução

O clima é de tensão entre moradores e rodoviários de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Isso porque um suposto comunicado atribuído ao Bonde do Maluco (BDM) exige o cancelamento do show de Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, previsto para o dia 18 de abril na cidade. A mensagem, que circula em grupos de WhatsApp desde segunda-feira (23), adverte: “estamos avisando previamente ou iremos responder à altura”.

MC Poze, que já foi preso por ligação com o tráfico de drogas, admitiu em maio do ano passado que se identifica com o Comando Vermelho (CV) e foi encaminhado a uma unidade onde estavam presos integrantes da facção. Ele será a atração principal do Villas Music Bar, que também terá shows de Oh Polêmico e Robyssão.

BDM ameaça show de MC Poze na Bahia 1 de 121

“Está todo mundo apavorado. Os rodoviários daqui vêm nos relatando que os passageiros só comentam isso. Eles não querem rodar à noite neste dia e temem atrasar o início do dia seguinte, receosos de uma tragédia, pois dizem que ‘não são passarinhos para morrerem de tiro’”, declara o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro-Bahia) Mário Cleber.

Em Lauro de Freitas, as regiões próximas à praia são controladas pelo CV, incluindo o Centro da cidade e Buraquinho. Já o BDM detém áreas mais periféricas, como Quingoma e Jambeiro. O Sindmetro-Bahia afirma que aguarda um posicionamento da polícia.

O CORREIO procurou a Polícia Militar para saber se há alguma estratégia de atuação para o dia do evento. Até o momento, não houve resposta.